Tandırda 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN\'ın Tuşba ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, tandırın içinde 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Akköprü Mahallesi\'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Ekipler, sabah saatlerinde, eve operasyon düzenledi. Narkotik köpek \'Lisa\'nın da kullanıldığı operasyonda, evde yapılan aramada, tandır içinde 52 paket halinde 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili R.Y., gözaltına alındı.



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