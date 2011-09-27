-Tandır ekmeğine "kayıt belgesi" şartı DİYARBAKIR (A.A) - 27.09.2011 - Diyarbakır'da kadın istihdamının sağlanması için bazı belediyelerin de desteğiyle kadınlarca tandır ekmeği ve turşu üretilerek piyasaya sunulmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ''Kayıt Belgesi'' şartı getirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, köylerden göç eden kentteki yoksul kadınların istihdamı amacıyla evlerin bir bölümü ya da bahçelerde tandır ekmeği ve turşu üretilerek satışa sunulduğu yönünde bilgiler üzerine, kentte bir yıl önce gıda güvenliğinin sağlanması için müdürlük bünyesinde Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü, belediyeler, defterdarlık, sağlık müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile kurulan ''Gıda Kurulu''nu hareket geçirdi. Kentteki üretim yapan kadın girişimcilere yönelik denetim gerçekleştiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kadın girişimcilere üretim izni almaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin muhtelif yerlerinde kadınlar tarafından üretim izni alınmadan tandır ekmeği ve turşu yapılmasının gıda denetimlerinden sorumlu kurum olarak kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Halkın bu konuda bilinçli olması gerektiğini ifade eden Koçkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üretim izni verilmeyen hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiğini belirtti. Olası bir zehirlenme halinde iz sürülerek muhatap olunacak bir adresin bulunabilmesinin tek yolunun üretim izni olduğuna dikkati çeken Koçkaya, şöyle konuştu. ''İncelemelerimizde istihdam amacıyla belediyelerin destek verdiği girişimcilere üretim izni başvurusunda bulunmaları halinde üretim yaptıkları yerleri kontrol ederek kendilerine her konuda yardımcı olacağımızı belirttik. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa yerel ürünlerle ilgili bazı özel hükümler arasında tandır ekmeği gibi ürünler de yer alıyor. Kanuna göre üretim yapacak iş yerlerinin üretim öncesi gıda kayıt ve onay belgesi alması gerekli. Üreticilerimizin bize başvurmaları halinde gerekli şartları sağladıklarında kendilerine üretim izni verilecek. Aksi taktirde ürettikleri gıda ürünlerini marketlerin alması da mümkün değil. Çünkü faturası, etiketi ve üretim izni olmayan bir ürünü hiçbir marketin reyonlarına koyması mümkün olmayacaktır. Bu ürünleri raflarında satışa sunan market yetkilileri de karşılarında bizi bulacaktır. Halkımızın gıda güvenliğini sağlamak için bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Diğer bir husus da bu tür ürünleri satan marketlerin de yasal sorumluluk taşıdığıdır. Bu girişimcilere bir üretim yaptırılmak isteniyorsa üretimle ilgili bilgilerin yanı sıra yasal prosedürlerin de bildirilmesi lazım. İncelemelerimizde turşu üreten girişimcilerin de gıda kayıt ve onay belgelerinin olmadığını gördük. Bu işi sürekli bir gelire dönüştürmek isteyen üreticilerin kayıt belgesi alması gerekmektedir. Girişimcilerin müdürlüğümüze başvurmaları halinde gıda mühendislerinden oluşan bir ekip kayıt belgesi almaları için çalışmalara başlayacak. '' -Üretim izni ile markalaşma- Koçkaya, gerçekleştirdikleri denetimlerde üretim yapılan yerlerin üretime uygun olup olmadığı, üretim yapan kişide bulaşıcı hastalık bulunup bulunmadığı gibi detaylı inceleme yaptıklarını söyledi. Rastgele üretim yapan bir girişimcinin işini ilerleterek ticari bir unvan alması ve marka olmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Koçkaya, getirdikleri kayıt belgesi şartının esasında üretim yapan kadınlar için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. İlk etapta prosedür gibi görünse de kayıt belgesi almaları halinde kadınlara ürettikleri ürün ile marka olma yolunun açılacağını vurgulayan Koçkaya, şöyle dedi: ''Örneğin' Ayşe hatun tandır ekmeği' gibi bir marka olabilirler. Biz de kendilerine ambalajlama ve eğitim konusunda gerekli desteği vermeye hazırız. Kadınların istihdamı amacıyla belediyelerce desteklenen bu girişime sağlıklı ve güvenilir üretim koşulunun da eklenmesi için kayıt belgesini zorunlu hale getiriyoruz. Bize başvurulması halinde üretimin yapıldığı yerde gerekli teknik kontrollerin yapılmasının ardından üretim yerinde eksiği olmayan ve gerekli belgeleri ibraz eden işletmelere en az bir saat içerisinde kayıt belgesi veriliyor. Onay belgesi almadan ürün işleyen işletmelere 5996 sayılı kanun gereğince 10 bin 770 lira, kayıt belgesi almadan üretim yapan işletmelere ise 2 bin 154 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Ancak arzumuz vatandaşları girişimlerinden dolayı cezalandırmak değil yardımcı olarak kanunlara göre üretim yapmalarını sağlamaktır.''