-Tan'dan Washington Times'a cevap WASHINGTON (A.A) - 20.08.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Washington Times gazetesindeki yazısında, Türk hükümetinin geçen yılki Gazze'ye yardım konvoyunu organize etmediği ve hatta teşvik bile etmediğini belirterek, İsrail'den beklenen özür ve tazminatın bir ''küçük düşürme hareketini'' değil, ''güçlü arkadaşlığa dayanan nezaketin köşe taşlarını temsil ettiğini'' kaydetti. Tan, gazetede 12 Ağustos tarihli yayımlanan Danny Danon imzalı ''Türkiye neden İsrail'den özür dilemeli'' başlıklı yazıya cevaben yazı kaleme aldı. Aynı gazetede yayımlanan yazısında, Mayıs 2010'da Gazze'ye yardım için organize edilen konvoyun, birçok ülkenin bayrağının sallandığı, aralarında ABD ve İsrail de olmak üzere 30'dan fazla ülkeden insanın katıldığı bir insani yardım konvoyu olduğunu belirten Tan, Danon'un yazısında hiçbir kanıt olmaksızın iddia ettiğinin tam aksine, katılımcılar arasında kişisel olarak Türk vatandaşları da bulunsa da, flotilanın Türk hükümeti tarafından organize edilmediğini, hatta teşvik bile edilmediğini vurguladı. Tan, İsrail askerlerinin aşırı ve ölümcül güç kullanımı sonucunda 9 insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bunlardan 9'unun Türk vatandaşı, 1'inin de Türk-Amerikan vatandaşı olduğunu anımsattı. BM İnsan Halkanı Konseyi soruşturma komisyonunun olayla ilgili raporunda sonuca bağladığı gibi, İsrail'in Akdeniz'de uluslararası sulardaki bir konvoya saldırıda bulunmakla tüm uluslararası normları ihlal ettiğini ifade eden Tan, Türkiye'nin, İsrail de dahil diğer herhangi bir ülkenin de aynı şekilde yaşayacağı gibi, vatandaşlarının kayıplarından dolayı sarsıldığını kaydetti. -''Aşağılanma değil nezakettir''- Tan, ''Aynı zamanda, tarihimizde ilk defa barış zamanında vatandaşlarımızın yabancı askerler tarafından öldürülmesiyle şok olduk. Üzüntülerimizi daha da artıran ise bu elim vakanın, Türkiye'nin uzun zamandır dost olarak nitelendirdiği bir ülkeden gelmesi oldu'' ifadesini kullandı. Tan, Türkiye'nin haklı olarak kayıplar nedeniyle resmi bir özür ile ölenlerin yakınlarına tazminat beklediğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bunlar hiçbir zaman Türk halkının ve ölenlerin ailelerinin acılarını tamamen dindirmeyecek ama bu iki ülkenin de yararına olan ilişkilerin normalleşmesi için şart. Mr. Danon'un bu olayı geride bırakma çabalarını desteklemekten ziyade ABD'deki okuyuculara böyle seslenmesi ve normalleşmenin esas unsurlarını küçük düşürme eylemleri olarak tanımlaması düşündürücü. Kendisi, bu adımların, aşağılama olmaktan ziyade, güçlü arkadaşlığa dayanan nezaketin köşe taşlarını temsil ettiğinin farkında değil.''