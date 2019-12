-TAN'DAN NEW YORK TIMES'A YANIT NEW YORK (A.A) - 20.03.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, New York Times (NYT) gazetesinin geçen hafta yayınladığı, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasına yönelik eleştiri yazısına yanıt verdi. Gazete tarafından yayınlanan mektubunda, Büyükelçi Tan, (Ergenekon davası kapsamında) davaya bakan başsavcının, gazetecilerin, gazetecilik mesleğiyle ilgisi olmayan suçlardan dolayı tutuklandıklarını belirttiğini, ayrıca gazetecilerin kovuşturulmalarında demokratik ilkeler ve uygulamaların hakim olduğunu yazdı. Mektubunda ''Türkiye'nin adli sistemi, Avrupa hukuki yapılarına tamamen entegredir, suçlanan bireyler, suçlu oldukları kanıtlanana kadar masumdur ve kendilerini kanunen savunma hakkına sahiptir'' ifadelerini kullanan Tan, Türkiye'de yargılanan bireylerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahip olduğunu da vurguladı. Tan, medeni haklara ilişkin bu ve bunun gibi garantilerin Türkiye'nin yasalarında yeraldığını ve Türkiye'nin yasal sisteminin her bölümünde özenle korunduğunu da ifade etti. Türkiye'nin, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün gerçek bir demokrasinin temeli olduğunun tamamen farkında olduğunu kaydeden Tan, Türkiye'nin gerekirse, yasalarındaki bu garantileri daha da güçlendirme yönünde ek adımlar almaktan da kaçınmayacağını kaydetti. Türk toplumunun son 10 yılda iyi yönde değiştiğinin pek çok çevre tarafından bilindiğini belirten Tan, mektubunda Türkiye'nin değişim yönündeki bu ivmeyi korumaya kararlı olduğunu da yazdı. Tan bu kapsamda gazetecilerin tutuklanmasını da içeren bu davanın karmaşık olduğunu ve sağgörülü bir değerlendirme gerektirdiğini vurgulayarak, devam eden bir davayla ilgili aceleci yargılarda bulunma konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini yazdı. NYT, sözkonusu yazısında, Türkiye'de son dönemde Ergenekon davası kapsamında artan sayıda gazetecinin tutuklandığını öne sürmüştü.