-TAN'DAN "BIYIKLI ATATÜRK" TEPKİSİ WASHINGTON (A.A) - 01.04.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Amerikan Foreign Policy dergisine mektup göndererek, derginin internet sitesinde yayımlanan "bıyıklı diktatörler" konulu listeye Mustafa Kemal Atatürk'ün de dahil edilmesine sert tepki gösterdi. Tan, mektubunda, modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Hitler, Stalin gibi isimlerle aynı yere konulduğu "Sert üst dudak" başlıklı blogdan duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi. Atatürk'ün başarılarının ve arkasında bıraktığı demokratik mirasın, onu son yüzyılın en büyük vizyoner liderlerinden biri yaptığını kaydeden Tan, Türkiye'nin bugün Atatürk sayesinde Müslüman dünyasında eşsiz bir pozisyona, canlı, laik bir demokrasiye ve gelişen bir ekonomiye sahip olduğunu vurguladı. Tan, özellikle de Ortadoğu'daki çarpıcı değişimler karşısında Türkiye'nin ilham kaynağı olarak gösterilmekte olduğu bir dönemde, Atatürk'ü "otokrat" olarak tanımlamanın "çok talihsiz, çirkin ve küstahça" bir davranış olduğunu belirtti. Bunun yanında tarihi bir şahsiyete, bıyığına bakılarak, aynı kefeye konulamayacağı başka kişilerle aynı kategoride yer vermenin, Foreign Policy'nin bilgiye dayalı tartışmaların yeri olması ve referans kaynağı olarak kullanılması açısından kredibilitesine de hakaret olduğunu kaydeden Tan, "Hiç şüphesiz, ABD halkı da eğer kurucuları ve çağdaş liderleri fiziksel görünümlerine bakılarak benzer bir grubun arasına konulsaydı aynı tepkiyi gösterirdi" ifadesini kullandı. Tan, derginin yayımladığı blogun, Atatürk'e, Foreign Policy'nin ününe ve yüksek kaliteli habercilikten faydalanabilecek olan kamuoyuna ciddi bir haksızlık oluşturduğunu belirtti. -FOREIGN POLICY'DEN ATATÜRK'E AĞIR İTHAM- Foreign Policy dergisi, Ulu Önder Atatürk'ü "bıyıklı diktatörler" konulu listesinde ilk sıraya koydu. Derginin internet sitesinde Charles Homans imzasıyla yayımlanan listede Atatürk, Adolf Hitler, Francisco Franco, Saddam Hüseyin, Josef Stalin gibi isimlerin arasına dahil edildi. Listenin girişinde, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bıyığını tıraş etmiş olabilir. Ama dünyayı onun diktatör olmadığına ikna etmek için çok daha fazlası gerekiyor. Foreign Policy, bıyıklı otokratları araştırdı" ifadesi kullanıldı. İlk sırada Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilen listede, Atatürk için "Kayzer" nitelemesinde bulunuldu. Atatürk'ün ilerleyen yıllarda da Türkiye'yi ekonomik ve siyasi liberalleşmeye doğru götürürken bıyığını tamamen kestiği belirtilen listede, "Bu, Türkiye'nin modern bir gelecek için Osmanlı geçmişini geride bırakmasının sembolik bir örneğiydi" denildi.