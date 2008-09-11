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Spor

Tanburacı'dan Terim'e yanıt

Fatih Terim ile spor yazarı Tanburacı arasında yaşanan gerginlik iyice arttı. Son açıklama Tanburacı'dan geldi.

11 Eylül 2008 03:00

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve Osman Tanburacı arasında yaşanan gerginlik iyice arttı. Hürriyet yazarı Yalçın Doğan'ın bugün kaleme aldığı ve gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak Tanburacı bir açıklama yaptı.

İşte Tanburacı'nın sporx.com'a yaptığı açıklama: "Bir musibet bin nasihattan iyidir. İnşallah böyle kötü olayalar Türk futbolunun arınmasına vesile olur. 

arrow Terim hakkında ağır bir iddia

arrow TSYD'den Terim'e kınama

Tabii burada Türk basınına çok büyük görev düşüyor. Burada Futbol Federasyonu'na çok büyük görevler düşüyor. İnsanlar hangi güçlere güvenerek bir medya mensubuna hakaretamis telefon açma fırsatı bulabiliyor.

Evvela bunların sorgulanması lazım. Türk spor medyası kendi içinde kavga edeceğine, kendisine yapılan saldırıları engellemek için birlik beraberlik içerisine girmesi lazım. Bu son derece kötü bir gidişattır. Zaten gereken yasal her yolu kullanmaya başladım bile. Bana telefonda yapılan sebepsiz, isnatsız, gereksiz -burada kelimelere dökemeyeceğim derecede- hakaretler ve küfürler bir ertesi gün, rakip takım antrenörüne yapıldı. Hicap duydum, utandım."

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