Tanburacı'dan Terim'e yanıt

Terim hakkında ağır bir iddia

TSYD'den Terim'e kınama TSYD'den Terim'e kınama

İşte Tanburacı'nın sporx.com'a yaptığı açıklama: "Bir musibet bin nasihattan iyidir. İnşallah böyle kötü olayalar Türk futbolunun arınmasına vesile olur.Tabii burada Türk basınına çok büyük görev düşüyor. Burada Futbol Federasyonu'na çok büyük görevler düşüyor. İnsanlar hangi güçlere güvenerek bir medya mensubuna hakaretamis telefon açma fırsatı bulabiliyor.Evvela bunların sorgulanması lazım. Türk spor medyası kendi içinde kavga edeceğine, kendisine yapılan saldırıları engellemek için birlik beraberlik içerisine girmesi lazım. Bu son derece kötü bir gidişattır. Zaten gereken yasal her yolu kullanmaya başladım bile. Bana telefonda yapılan sebepsiz, isnatsız, gereksiz -burada kelimelere dökemeyeceğim derecede- hakaretler ve küfürler bir ertesi gün, rakip takım antrenörüne yapıldı. Hicap duydum, utandım."