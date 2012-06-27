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Ekonomi

TANAP'ta imzalar atıldı

Proje kapsamında Şahdeniz'den çıkacak doğalgazdan yılda 16 milyar metreküp, TANAP ile Avrupa ülkelerine ulaştırılacak

27 Haziran 2012 01:05

Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP Projesi, imzalandı. İki ülkenin enerji bakanlarının imzaladığı anlaşmada Aliyev ve Erdoğan'ın da 'şahit' olarak imzası yer aldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi Hükümetlerarası anlaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde imzalandı.

Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde, anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natık Aliyev imzaladı.

Proje kapsamında Şahdeniz'den çıkacak doğalgazdan yılda 16 milyar metreküp, TANAP ile Avrupa ülkelerine ulaştırılacak.

16 metreküp gazın 6 milyar metreküpü Türkiye'de kullanılacak, 10 milyar metreküplük kısmı ise Avrupa'ya verilecek. Projenin 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.

 

'Türkiye üzerinden organik bağ'

 

Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla birlikte projenin hukuki altyapısının tamamlanmasına yönelik en önemli adımın atıldığını belirterek, ''Proje, ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkileri derinleştirmekle kalmayacak, Azerbaycan ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden organik bir bağ tesis edecektir'' dedi.

 

'Barış için stratejik adım'

 

Başbakan Erdoğan, TANAP Projesi'nin hayata geçmesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın hem AB'nin kaynak çeşitlendirme hedefine kayda değer bir katkı sağlayacağını, hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde önemli bir rol üstlenmiş olacağını vurgulayarak, ''Diğer bir deyişle Doğu-Batı enerji koridorunu oluşturan bütün bu projeler, bölgede güvenlik ve barışın geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması yolunda stratejik atılımlardır'' dedi.

 

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