-Tan: ''Perry'in atıp tutmasını kabul edemeyiz'' WASHINGTON (A.A) - 17.01.2012 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Teksas Valisi Rick Perry'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, ''ABD'nin en büyük eyaletinin valisinin ülkemiz hakkında desteksiz atıp tutmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Temel beklentimiz, Türkiye'nin ABD iç siyasetine ve basit seçim hesaplarına malzeme yapılmamasıdır'' dedi. Tan, Perry'nin ''Türkiye aleyhine sarf ettiği temelsiz ve talihsiz ifadelerin haklı bir infial yarattığını'' söyledi. Tan, ''ABD'nin en büyük eyaletinin valisinin ülkemiz hakkında desteksiz atıp tutmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 2012 Başkanlık seçimlerine uzanan süreçte, ABD kamuoyunun ülkemiz hakkında daha seviyeli bir tartışmayı, Türk halkının da daha aklıselim bir yaklaşımı hak ettiğine şüphe yoktur. Temel beklentimiz, Türkiye'nin ABD iç siyasetine ve basit seçim hesaplarına malzeme yapılmamasıdır'' diye konuştu. Türkiye ile ABD arasında ''tarihin sınamalardan geçmiş'' güçlü ittifak, ortaklık ve dostluk ilişkileri bulunduğunu hatırlatan Tan, Türkiye'nin, ''hem geçmişte hem de bugün NATO'ya Balkanlardan Afganistan'a ve Afrika'ya, terörle mücadeleden kitle imha silahlarının önlenmesine uzanan çok geniş bir coğrafya ve yelpazede emsalsiz katkılarda bulunan, gücünü ve güvenilirliğini sayısız defalar ispatlamış bir müttefik olduğunu'' vurguladı. Büyükelçi Tan, ''Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın içinden geçmekte olduğu tarihi dönüşüm sürecinde Türkiye'nin, demokratik ve laik yapısıyla, bölge halkları için önemli ilham kaynağı olduğuna'' da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Münazarada ifade edilenin aksine ülkemizin ABD dış yardımına ihtiyacı bulunmamaktadır. Türkiye bugün Avrupa'nın 6., dünyanın 16. en büyük ekonomisi olarak bölgesinde ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrar unsurudur. Aynı şekilde, amacımız Türkiye ile ABD arasındaki ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha ileri seviyeye taşınmasıdır. Türkiye ile olan ekonomik ve ticari münasebetlerinin Teksas eyaletinde de binlerce iş imkanı yarattığı unutulmamalıdır. Bu noktada Sayın Teksas Valisine, Teksas'ın, ülkemizin ABD'deki en önemli ticaret ortağı eyalet olduğunu hatırlatmak isterim.'' Tan, ayrıca, Türkiye'nin ''son dönemde insan hak ve hürriyetlerinin sağlamlaştırılması ve kapsamının genişletilmesi için attığı takdire şayan adımlar herkesin malumu'' olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Hal böyleyken, Vali Perry'nin hükümetimiz ve üst düzeyli yöneticilerimiz hakkında sarf etme cüretini gösterdiği beyan, adı geçenin güncel küresel ve bölgesel meselelere olan idrak ve deneyimini de ayrıca ortaya koymuştur. Adı geçenin bu yakışıksız ifadelerini reddediyorum. Son yıllarda özellikle Teksas'taki varlığı kuvvetlenen Türk kökenli ABD'lilerin de Vali Perry'nin açıklamalarına tepki göstermeleri sürpriz olmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, Büyükelçilik olarak temel hedefimiz Türkiye ile ABD arasındaki kuvvetli bağların daha da pekiştirilmesi, dostluk ve ittifak ilişkilerimizin ileriye taşınması, halklarımızın ortak menfaatleri doğrultusunda çaba harcanması olacaktır.''