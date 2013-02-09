Tan: Karayılan ve Karasu Türkiye'de siyaset yapsın

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu dahil dağdakilerin ovaya gelerek siyaset yapmasını istedi.

Şırnak Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan BDP İl Kongresinde, konuşma platformunun ortasına Abdullah Öcalan'ın, sol tarafına bir süre önce trafik kazasında ölen İl Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un fotoğrafı, sağ tarafa ise Türk bayrağı asıldı.

Kürtçe 'Hoşgeldiniz' pankartının asıldığı BDP 1'inci olağan kongresinde konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti olarak tek sevdalarının eşit yurttaşlık temelinde, yeni bir Türkiye inşa etmek ve bu ülkenin 75 milyonunu eşit kılacak, yeni mevzuatı yaratmak olduğunu söyledi.

Kongrede konuşan BDP Diyarbakır Altan Tan ise dağda bulunan PKK'lıların da siyaset yapmasını istedi.

Tan, dağdakilerin gelip ovada siyaset yapmasını, cezaevlerindekilerde çıkmasını, 30-40 yıldan bu yana ülke dışında sürgün olan Avrupa'daki Amerika'da bulunan Kendal Nezan'dan Şıvan Perwer'e, Murat Karayılan'dan Mustafa Karasu'ya kadar hepsinin memlekete gelmesini istedi.