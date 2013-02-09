T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tan: Karayılan ve Karasu Türkiye'de siyaset yapsın

BDP'li Tan, dağdakilerin gelip ovada siyaset yapmaları istedi

09 Şubat 2013 22:50

 

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu dahil dağdakilerin ovaya gelerek siyaset yapmasını istedi.
Şırnak Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan BDP İl Kongresinde, konuşma platformunun ortasına Abdullah Öcalan'ın, sol tarafına bir süre önce trafik kazasında ölen İl Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur'un fotoğrafı, sağ tarafa ise Türk bayrağı asıldı.
Kürtçe 'Hoşgeldiniz' pankartının asıldığı BDP 1'inci olağan kongresinde konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti olarak tek sevdalarının eşit yurttaşlık temelinde, yeni bir Türkiye inşa etmek ve bu ülkenin 75 milyonunu eşit kılacak, yeni mevzuatı yaratmak olduğunu söyledi.
Kongrede konuşan BDP Diyarbakır Altan Tan ise dağda bulunan PKK'lıların da siyaset yapmasını istedi.
Tan, dağdakilerin gelip ovada siyaset yapmasını, cezaevlerindekilerde çıkmasını, 30-40 yıldan bu yana ülke dışında sürgün olan Avrupa'daki Amerika'da bulunan Kendal Nezan'dan Şıvan Perwer'e, Murat Karayılan'dan Mustafa Karasu'ya kadar hepsinin memlekete gelmesini istedi. 
 

ETİKETLER

altan tanmustafa karasu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24