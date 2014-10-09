'Tampon bölge egemenliğe saldırıdır'



Türkiye'nin tampon bölge planına Suriye yönetiminden sert tepki geldi. Suriye hükümeti Türkiye sınırında tampon bölge oluşturulmasını ‘saldırı' olarak algılayacağını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer alan haberde, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat'ın tampon bölge konusunda sert açıklamalarına yer verildi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Türkiye'nin tampon bölge planını desteklediğine yer veren Sana, Fransa'nın bu fikri desteklemesinin Şam'da ‘Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı' olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Habere göre Mikdat, Türkiye'nin ‘teröristleri silahlarla desteklediği' suçlamasını da yineledi.

Washington'da strateji zirvesi

Bu arada IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona dahil ülkelerin genelkurmay başkanlarının pazartesi günü bir araya gelerek Irak ve Suriye'deki ortak stratejiyi masaya yatıracakları bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan üst düzey bir Amerikalı ordu yetkilisi, ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'in yirmiyi aşkın mevkidaşına davetiye gönderdiğini, zirvenin pazartesi akşam yemeğiyle başlayarak salı günü Washington yakınındaki Andrews askeri üssünde devam edeceğini kaydetti.