Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin çatısını tamir ederken dengesini kaybedip düşen Hüseyin Başaran (67), öldü.

Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı mahallesindeki 2 katlı evinin çatısına tamir için çıkan memur emeklisi Hüseyin Başaran, bir süre sonra dengesini kaybederek, düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, Başaran\'in öldüğünü belirledi. Başaran\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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