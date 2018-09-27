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Tamir ettiği traktörün altında kalarak öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan Fahrettin Irklı (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

27 Eylül 2018 19:13

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Terme ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan Fahrettin Irklı (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun\'un Terme ilçesinde bulunan Evci Mahallesi\'nde meydana geldi. İddialara göre arıza yapan taktörünü tamir etmek için altına giren Fahrettin Irklı, traktörün üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında Irklı, ambulansla Terme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Irklı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Fahrettin Irklı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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