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Tamir ettiği lastik bomba gibi patlayınca ağır yaralandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan lastik ustası Süleyman Ölmez, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı

04 Kasım 2017 22:00

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan lastik ustası Süleyman Ölmez, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay bu sabah saatlerinde, Karasu\'da bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez\'in tamir ettiği bir lastik bomba gibi patladı. Lastik elindeyken yaşanan patlamada ağır yaralanan Ölmez, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ölmez, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, o anlar şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, makineye takılı tekerin bomba gibi patladığı ve o sırada lastiği tutan Süleyman Ölmez\'in savrulduğu görülüyor.

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