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Tamir ettiği kamyonun altında kalarak öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAG'ın Çorlu İlçesi'nde oto tamirciliği yapan 44 yaşındaki Ferhat Açıkel, tamir ettiği kamyonu tutan krikonun aniden boşalması sonucu aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

07 Eylül 2017 02:21

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAG\'ın Çorlu İlçesi\'nde oto tamirciliği yapan 44 yaşındaki Ferhat Açıkel, tamir ettiği kamyonu tutan krikonun aniden boşalması sonucu aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Çorlu\'nun Zafer Mahallesi\'ndeki  Yeni Sanayi Sitesi 6\'ncı Blok üzerinde oto tamir servisinde çalışan Ferhat Açıkel, freni arızalanan bir kamyonu tamir etmek için kriko yardımı ile aracı havaya kaldırdı. Bir süre sonra kamyonun altına giren Açıkel, çalıştığı sırada krikonun aniden boşalmasıyla tonlarca ağırlığındaki kamyonun altında kaldı. Olayı gören diğer çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Açıkel\'i ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Açıkel, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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