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Tamir etmek için çıktığı çatısından düşüp, öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen evli ve 3 çocuk babası Harun Meralli (47), öldü

05 Aralık 2017 20:53

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen evli ve 3 çocuk babası Harun Meralli (47), öldü.
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü\'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun Meralli, bugün öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Kaman köyünde, tek katlı bir evin çatısını tamir ederken, dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan Meralli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Meralli\'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna gönderildi.

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