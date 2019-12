Tamince Star gazetesi ve Kanal 24'e ortak

Günlerdir medya sektörünün gündeminde olan Star Gazetesi ve Kanal 24 televizyonunun satışında son aşamaya gelindi. Star Medya Yayıncılık A.Ş’nin patronu Ethem Sancak, sahip olduğu hisselerin yüzde 50’sini Rixos Otelleri’nin işletmecisi Fettah Tamince’ye devredeceğini açıkladı. İkili turizm ve sağlık alanında da işbirliği yapacak.



Vatan gazetesinin haberine göre; Rixos Grubu’nun patronu Fettah Tamince medya patronluğuna adım atıyor. Ethem Sancak, bünyesinde Star Gazetesi ve Kanal 24 televizyonunu barındıran Star Medya Yayıncılık A.Ş’nin yüzde 50’sini “Çok yakın arkadaşım” dediği Fettah Tamince’ye devretmeye hazırlandığını açıkladı.



Fettah Tamince ile öncelikle medya sektöründe stratejik ortaklık kuracaklarını söyleyen Ethem Sancak, ilk hedeflerinin her iki markayı da büyütmek olduğunu belirtti.



Yurtdışına bakacağız



Tamince ile birlikte medya dünyasındaki farklı fırsatları değerlendireceklerini vurgulayan Ethem Sancak, “Hem ülke içinde hem ülke dışında büyüyeceğiz. Hedeflerimizi ona göre koyacağız. Birimiz Vanlı, birimiz Siirtli... Sırt sırta verip büyüyeceğiz. Medya grubundaki ortaklığı zayıflık veya güçsüzlük söz konusu olduğu için yapmıyorum. Biz güçlerimizi birleştiriyoruz. Allah’a şükür krize rağmen işlerimiz iyi gidiyor. Yeni ortaklıkla birlikte büyüme planlarımızı hayata geçireceğiz” diye konuştu.



Sancak, Fettah Tamince ile farklı alanlarda da ortaklıklara gideceklerini kaydetti. Hastane yatırımlarını yurtdışına taşıyacaklarını anlatan Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İlaç dağıtımında lideriz. Medical Park markasıyla girdiğimiz hastane işinde de Fettah Tamince ile birlikte büyüyeceğiz. Şu anda 13 tane hastanemiz var. 14’üncü için pazarlıklarımız devam ediyor. Türkiye dışında Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Mısır ve Cezayir’de hastane açmayı planlıyoruz. Her alanda ortak olacağız diyebilirim. Ben istersem Tamince’nin işlerinde, o isterse benim işlerimde ortaklık kuracağız. Krizi fırsata çevirmeye çalışacağız.”



Hanutçuluktan geldi



- Manifaturacı bir babanın oğlu ve 9 kardeşin en küçüğü olan Fettah Tamince, 1985 yılında Van’dan Antalya’ya geldi ve halıcılıkla iş hayatına adım attı. 18 yaşına geldiğinde üniversite eğitimi almak ve halı satmaya devam etmek için Almanya’ya gittiğinde deri çanta üretimi ve konfeksiyon üzerine iki şirketi vardı.



- Tamince, 1994’te de mücevher işine başladı ve Kemer’de ilk mağazasını kurdu. Bu mağaza ona 1995’te Rusya’nın kapılarını açtı. Mücevher mağazasına gelen Rus turistlerle iyi ilişkiler kuran Tamince, Rusya’da da mücevher mağazasını hizmete soktu. Sonra kendi deyişiyle her klasik esnafın denediği yollardan geçerken turistlere gayrimenkul satmaya, villa ve konut geliştirmeye başladı.



- İnşaat işiyle uğraştığı sırada şimdilerde ’dünya markası’ yapmayı hedeflediği Rixos Otelleri’nin ilk tohumları da atıldı ve ilk otelini 2000 yılında açtı.



- Bugün adını Perge şehrinin yedi kahraman kurucusundan biri olan Rixos’tan alan grubun patronu. Grubun Antalya, Konya ve Ankara dışında Kazakistan, Ukrayna, Hırvatistan, Avusturya ve Dubai’de 12 oteli bulunuyor.



- Rixos’un en lüks otelleri arasında yer alan Belek Premium ve Bodrum Rixos son dönemde başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üst düzey AKP’lilerin tatillerini geçirdikleri yer haline geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tatil için Rixos’u tercih etti. Fettah Tamince, Rixos otellerinde Kazak ve Ortadoğulu önemli misafirlerini de ağırlıyor.



'Saf tüccar değilim zararına şirket satmam'



İş dünyasında son dönemde Ethem Sancak’ın başta hastaneleri olmak üzere sahibi bulunduğu şirketlere ortak aradığı hatta Medical Park hastanelerini zararına da olsa satmaya çalıştığı dedikoduları yayılmıştı. Bu iddiaları hatırlattığımız Ethem Sancak, “Ben saf tüccar değilim. Bahçelievler’deki arazinin sadece mülkünü 59 milyon dolara aldım. 30 milyon dolara alıcı aradığıma ilişkin iddialar doğru değil. Niye daha altına satayım? Hastane işinden çıkmıyoruz. Tam tersine büyüme planları yapıyoruz. Birkaç tane uluslararası ortaklık görüşmemiz devam ediyor. Bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasını isteyenler bu iddiaları çıkartıyor” diye konuştu.



Sağlığın ana iş kolları olduğunu kaydeden Sancak, “Hastane işimiz geçen yıl Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamaları yüzünden biraz sekteye uğradı ama kendimizi yeni kurallara adapte ettik. Bu işten çekilmiyoruz. Aksine Medical Park’ı dünya markası haline getireceğiz” dedi.



Şirketleri 5 milyar dolar ciro yapıyor



- 1987 yılında küçük bir ecza deposuyla iş hayatına atılan Ethem Sancak, 1 milyon lira sermaye ve 11 kişiyle Hedef Ecza Deposu’nu kurdu. 2000 yılında ilaç dağıtımında pazar lideri olan bu şirketin yüzde 50’sini Londra merkezli Alliace Unichem’e sattı.



- Sadece ilaç dağıtımının cirosu 3.5 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm şirketlerinin cirosu ise 5 milyar dolar civarında.



- Şanlıurfa’daki Koç-Ata Besi Çiftliği’ne ortak olan Sancak, daha sonra hisselerini sattı. Denizli Acıpayam’da 50 milyon dolara süt ve besi çiftliği kurdu. Iğdır’da 50 milyon dolara kuracağı çiftlik ise bürokrasiye takıldı.



- Sancak, Özel Hastaneciler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Muharrem Usta ile Medical Park Hastanesi’nde yarı yarıya ortaklık imzaladı. 3 yılda 300 milyon dolarlık yatırımla 20 bin kişiyi istihdam edecek hastaneler inşa etmeyi hedefleyen Sancak’ın şu anda 13 hastanesi var.



- Geçtiğimiz dönem TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Sancak, bir zamanlar Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) üyesiydi. Ancak daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri oldu. Başbakan Erdoğan için “Ona hayranım” ifadesini kullandı.



Star’ı Kıbrıslı Ali Özmen Safa aldı, Sancak sonra ortak oldu



Uzanlar’dan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrolan Star Gazetesi 19 milyon dolar fiyatla satışa çıkmış ancak ilgi görmemişti. 2006 yılında yenilenen ihalede gazete 5 milyon 150 bin dolara Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Safa’ya satıldı.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Başkanı Ahmet Ertürk, daha sonra yaptığı açıklamada Özmen’le ihalede verdiği 5 milyon 150 bin dolarlık teklifi 8 milyon dolara çıkarması karşılığında el sıkıştıklarını söyledi.



İhaleden sonra gazetenin yeni sahibi Ali Özmen Safa, Alaaddin Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya birlikte şirket kurduklarını, şirketin yüzde 60’ının Kaya Ailesi’ne, yüzde 40’ının ise kendisine ait olacağını açıkladı. Ancak Ethem Sancak, 2007 yılında Star gazetesine geçen yıl vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile birlikte ortak oldu.



Sancak, daha sonra Ali Özmen Safa ve Hasan Doğan’ın da hisselerini alarak gazetenin tek sahibi oldu. Star Medya Grubu, gazetenin yanısıra Kanal 24’ü oluşturarak yayın hayatına soktu.