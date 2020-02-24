Tamince'nin avukatının 'kaçak' olarak cezaevine girmesini sağlayan savcıya dava

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük ile Antalya L Tipi Cezaevi Müdürü Tuncay Avanaş hakkında dava açtı. Dava, iş insanı Fettah Tamince’nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle ile beraberindeki iki kadın ve bir erkeğin “cezaevine kayıt dışı girmelerini sağladıkları” gerekçesiyle açıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “oluruyla” başlayan soruşturma sonucunda, dönemin Antalya Başsavcıvekili Gürkan Kütük ile Antalya L Tipi Cezaevi Müdürü Tuncay Avanaş hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, iki şüpleli hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, “son kovuşturmanın açılması”na karar verilmesi için Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin, son soruşturmanın açılması kararına bu hafta karar vermesi ve yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre iddianamede, şüpheli Gürkan Kütük’ün avukatlığını Ahmet Kürşat Köhle’nin üstlenmesi ise dikkat çekti. Cezaevine kayıt dışı giriş yapan isimlerden olan ve “savcıdan bizzat bunu istediği öne sürülen” Köhle, aynı zamanda Fettah Tamince’nin de avukatı. İçeri giren kadınlardan birisinin de Fettah Tamince’nin şirketinde üst düzey yöneticilik yapan M.Ö’nün eşi olduğu öğrenildi. İddianamede, savcı Kütük’ün Adalet müfettişlerine verdiği ifade de yer aldı. Ahmet Kürşat Köhle’nin yanına gelerek, “hükümlünün iki kız kardeşi ve enitşesinin Y.U ile görüşmek için izin istediklerini ilettiğini” savunan savcı Kütük, kendisine açık görüş haklarının bulunduğunu, izin verilmesine gerek olmadığını bildirdiğini öne sürdü.