Tamil Kaplanları silah bıraktı

Sri Lanka’da ayrılıkçı Tamil gerillaları, ateşkes ilan ederek güvenlik güçleriyle çatışmaya son verdiklerini açıkladı



Sri Lanka'da 37 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Tamil gerillalarının lideri Velupillai Prabhakaran'ın da öldürüldüğü bildirildi.



Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) örgütünün sözcüsü Selvarasa Pathmanathan’ın dün bir internet sitesinde yayımlanan bildirisinde, “Bu muharebe, acı bir biçimde sona erdi” denildi.



Bildiride, “Halkımızı öldüren düşmana karşı tek seçeneğimiz kaldı: Silahlarımızı susturmaya karar verdik. Can kayıplarından üzüntü duyuyoruz” denildi. Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, önceki gün Tamil gerillalarıyla çeyrek yüzyıldır süren iç savaşta zafer ilan etmişti.



Sri Lanka’daki çatışmalarda yalnızca bu yıl ölen sivil sayısının Irak, Afganistan, Pakistan ve Gazze’de aynı dönemde ölen sivillerin toplam sayısını aştığı belirtildi. AP ajansı, Sri Lanka’da yıl başından bu yana 8 bine yakın sivilin öldüğünün tahmin edildiğini, Irak, Afganistan, Pakistan ve Gazze’de ölenlerin sayısınınsa 6 bin civarında olduğunu kaydetti.



Liderleri öldürüldü



Sri Lanka'da 37 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Tamil gerillalarının lideri Velupillai Prabhakaran'ın öldürüldüğü bildirildi.



Yüksek rütbeli bir subay, "Prabhakaran, kuşatma altında bulunduğu bölgeden kaçmaya çalışırken öldürüldü" dedi.



Subay, "Tamil lideri, iki adamıyla birlikte bindiği ambülansla kaçmaya çalışırken askerler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü" diye konuştu.



Askeri yetkili, bu konudaki resmi açıklamanın bilahare yapılacağını belirtti.



