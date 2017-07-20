Tamer Tuna: Sabri Göztepe'ye güç katacak

Beşiktaş'taki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak Süper Lig'e 13 sonra dönen Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, yeni transferleri Sabri Sarıoğlu'nu yorumladı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun takıma güç katacağını vurgulayan Tuna, Sabri'yi deneyimli ve karakterli bir oyuncu olması nedeniyle transfer ettiklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında bulunan Göztepe antrenörü, şöyle konuştu:

"Sabri özel bir oyuncu, bu ligde yıllardır oynuyor. Galatasaray'da yetişti ve ilk kez takımından ayrıldı. Sabri transferinde hiç tereddüt yaşamadım. Takımı için yaptıklarıyla, Sabri Galatasaray'daki tepkileri hiç hak etmiyordu. Ona giydirilen bir imaj oldu. Sabri'nin Göztepe'ye tecrübesi, kaptanlığı ve performansıyla büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabri'nin burada en iyi şekilde futbol oynayacağına inanıyorum. Aramıza katıldığına da çok seviniyorum"

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"Göztepe taraftarının sahada olan futbolcuya, takıma olan saygınlıkla alakalı yaklaştıklarını biliyorum. Hiçbir zaman oyuncunun performansını görmeden değerlendirebileceklerini düşünmüyorum. Tabii ki yorumlar olabilir ama Sabri'ye güveniyorum."