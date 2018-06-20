Tamer Tuna resmi sözleşmeyi imzaladı

SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşma sağladığı teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-Beyazlıların daha önce ön protokol imzaladığı teknik direktör Tamer Tuna, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz\'ın İstanbul\'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Göztepe\'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda Kırmızı-Beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz\'da başlayacak.

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