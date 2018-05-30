Tamer Tuna, imzayı attı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklama;
41 yaşındaki Tamer Tuna Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibimizde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz.