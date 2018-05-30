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Spor

Tamer Tuna, imzayı attı!

Genç teknik direktörden 1 yıllık imza

30 Mayıs 2018 19:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Demir Grup Sivasspor'dan yapılan açıklama;

41 yaşındaki Tamer Tuna Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibimizde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz.

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