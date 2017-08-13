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Spor

Tamer Tuna: Göztepe taraftarı bugün burada olsaydı artıları çoğaltabilirdik

"1-2 oyuncu daha alacağız"

13 Ağustos 2017 03:13

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Göztepe taraftarı bugün burada olsaydı artıları çoğaltabilirdik" diye konuştu.

Beşiktaş'taki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılarak Göztepe ile anlaşan ve sarı-kırmızılı kulüple ilk resmi maçına çıkan Tuna, şöyle konuştu:

"Maç öncesi Fenerbahçe'ye karşı bu dönemde, artıları olan bir takıma karşı beraberlik ya da 3 puan çok sevindirici olur demiştik. 

Erken gol yememizin etkisinden kurtulup kontradan yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Fenerbahçe iyi bir takım, genişlikleri iyi kullanabiliyorlar. Biz bu alanları daraltmaya çalıştık. Kalemizden uzak tutmaya çalıştık ve bunu başardığımıza inanıyorum.

"1-2 oyuncu daha alacağız"

Yapmak istediklerimiz vardı. Bugün sonuç 2-2 ama erken yenen golün etkisinden sıyrılan, birbirine kenetlenen bir Göztepe takımı vardı.

Göztepe taraftarı bugün coşkuyla burada olsaydı artıları çoğaltabilirdik. Bu cezalardan sonra taraftarın bizi yalnız bırakmaması lazım.

Sezon sonuna kadar olan bir plan var. Transfer, giden oyuncular... İlk geldiğimiz günden itibaren takımın artılarını ve eksilerini değerlendirerek kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 1-2 oyuncu daha alacağız.

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