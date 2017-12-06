Tamer Tuna: "Evkur Yeni Malatyaspor karşısında da çizgimizi bozmayacağız"

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0, Kardemir Karabükspor\'u ise 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor da gözüne kestirdi.

Göztepe, son 2 haftada kalesini gole kapatan Malatya temsilcisinin defansını aşmaya çalışacak. Beşiktaş ve Akhisarspor\'a gol izni vermeyen Yeni Malatyaspor\'un rakiplere kolay kolay pozisyon imkanı tanımadığını dile getiren teknik direktör Tamer Tuna, \"Yeni Malatyaspor, takım halinde iyi savunma yapan bir ekip. Bizim de oyun disiplinimiz oldukça yüksek. Ofansif anlayışımızı sahaya iyi yansıtmalıyız. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Deplasmanlarda en iyi performans sergileyen ekip biziz. Yeni Malatyaspor karşısında da çizgimizi bozmayacağız\" diye konuştu.

Göztepe bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 4\'ünü kazandı, 1\'inde eşitliği bozamadı. Dış sahada sadece 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar topladığı 24 puanın 13\'ünü deplasmanda hanesine yazdırdı. Osmanlıspor\'u 2-0, Demir Grup Sivasspor\'u 3-2, Antalyaspor\'u 3-1 ve Kardemir Karabükspor\'u 1-0\'la geçen İzmir ekibi, Bursaspor\'la golsüz berabere kaldı. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını ise kaybeden Göztepe, deplasmanda 10 gol atıp 7 gol yedi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren stoperler Peybernes ve Hakan\'ın tedavisine devam edilirken, ağrıları olan sağ bek Sabri\'nin takımdan ayrı salonda çalıştığı ifade edildi. Tamer Tuna\'nın galip gelinen Karabükspor maçının ilk 11\'inde değişiklik yapması beklenmiyor.



