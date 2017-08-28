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Tamer Karadağlı: Vatan 20 yıldır hiç değişmedi

"Herkese karşı çok saygılı, güler yüzlü, efendi bir çocuktu"

28 Ağustos 2017 16:18

Çocuklar Duyması'ndan Vatan Şaşmaz'ın rol arkadaşı olan Tamer Karadağlı, öldürülen oyuncuyu herkesin sevdiğini ifade etti.

Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanan Karadağlı, şöyle konuştu:

"Şaka gibi. Nolduğunu bilemiyorsunuz, net bir cevap alamıyorsunuz. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir de eşi hamileymiş... Vah.. vah.. vah... Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Bu artık sözün bittiği yer. Her ne kadar bizler magazinsel olarak gündeme gelsek de bu sözün bittiği yer.

Herkese karşı çok saygılı, güler yüzlü, efendi bir çocuktu.

Allah ailesine sabır versin.

Çok eski tanıyorum ben Vatan'ı. Neredeyse 20 yıl. 20 yıldır hiç değişmedi. Aynı efendilikte, aynı mütavazılıkta... Çok üzgünüm çok."

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