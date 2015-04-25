Tamamlayıcı sağlık sigortası kesintisine 'hayır' diyen Emekli Meclisi'nden imza kampanyası

Emekli Meclisi, tamamlayıcı sağlık sigortası adıyla yapılan kesintiye karşı çıkmak için imza kampanyasına başladı.

11 kişilik yönetim kurulu üyesinden oluşan Emekli Meclisi, Paşabahçe Meydanı’nda imza topladı ve el ilanı dağıttı. Toplanan imzalar 4 Mayıs’ta İstanbul’dan yürüyüşe geçecek ve toplanan imzalar Çalışma Bakanlığı’na teslim edilecek.

Meclis adına konuşan yürütme kurulu üyesi Hasan Kaşkır, şu açıklamayı yaptı:

Kaşkır: Soygun ve talan politikalarına izin vermeyeceğiz

“AK Parti hükümeti emeklilerin maaşından tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında yeni bir prim kesintisi yapmak istiyor. Biz 25-30 sene çalışırken, en yüksek değerde sigorta primleri ödedik. Bunun için de sağlık primlerimizde vardı. Biz bunları emekli olduğumuzda, daha nitelikli sağlık hizmeti almak için ödedik. Ama bugün hastanelere gittiğimizde devlet bizden muayene, reçete, ilaç, katkı adı altında tam 12 kalemde ücret alıyor. AK Parti Hükümetine bunlar da yetmedi. Şimdi emeklilerden tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında, prim kesmek istiyor. Bunun nedeni de, işverenlerden tahsil edemedikleri sigorta primleridir.”

Kaşkır: Emekli Meclisi olarak bu soygun ve talan politikalarına izin vermeyeceğiz

“ İşverenler için her yıl prim affı çıkartan hükümet, bu açığı örgütsüz kesim olarak gördüğü emeklilerden, işçilerden, memurlardan çıkarmak istiyor. Emekli meclisi olarak bu soygun ve talan politikalarına izin vermeyeceğiz. İmza topluyoruz. Türkiye’nin her yerinde toplanan imzaları 4 Mayıs’ta İstanbul’da yürüyüşe geçerek Ankara’ya götüreceğiz. Çalışma Bakanlığı’na teslim edeceğiz.”

Emekli Meclisi’ni tarafından dağıtılan el ilanında şunlar aktarıldı:

“AKP Hükümeti emeklilerin maaşından yeni bir kesinti daha yapmak istiyor. İşverenlerden tahsil edemediği 32 milyar liralık SGK açığını tamamlayıcı sağlık sigortası adıyla emeklilerden çıkarmak istiyor. Emekli Meclisi olarak bu soygun ve talana izin vermeyeceğiz. AKP hükümeti 2015 Ocak ayında 9 milyon SSK Ve Bağ-kur emeklisine günlük 81 kuruş aylık 24 lira zam yaparak, emeklileri açlık ve yoksulluğa mahkum etti. Emekliler olarak barınma, ısınma, beslenme, eğitim ve sağlık harcamalarımız her geçen gün daha da yükseliyor. Tüm bunların sorumlusu bizleri yöneten, siyası iktidarın IMF yanlısı bağımlı politikalarıdır. Bu politikalara dur demek, kendi ellerimizde. 11 milyon emekli olarak büyük bir güç olmamıza karşı toplumun en örgütsüz kesimini oluşturuyoruz.

Anayasadan ve yasalardan doğan haklarımız verilmiyor. Bu hak ve sorunlarımız:

Sağlık sorunu

Promosyon Sorunu

Maaş Sorunu

İntibak Yasası Sorunu

Maaş Bordrosu Sorunu

İkramiye Sorunu

Sendika Yasası Sorunu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sorunu

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Sorunu

Bu yazının içerisine sığdıramayacağımız onlarca sorun biz emeklilerin yaşamını sıkıntıya sokmaktadır. Tüm emeklileri bu sorunların çözümü için destek vermeye ve dayanışmaya bekliyoruz.”

İrtibat kurmak ve destek vermek isteyenler 0542 824 84 55 numaralı telefondan iletişim kurabilir.