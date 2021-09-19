Tamamı sivillerden oluşan ekip, 3 günlük uzay seyahatinin ardından Dünya'ya döndü

SpaceX’in Inspiration4 projesi kapsamında uzaya giden ilk tamamı sivil ekip, 71 saat süren seyahat sonunda Dünya’ya döndü.
SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle, Dünya’nın yörüngesinde tur atan sivil ekip, güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu’na indi.
SpaceX’in kurucusu Elon Musk, aracın Dünya’ya indiği anları paylaşarak “Tebrikler Inspiration4x” mesajını paylaştı.
Tamamı sivillerden oluşması nedeniyle tarihi nitelik taşıyan yolculuk milyarder iş insanı Jared Isaacman’in girişimiyle gerçekleşmişti. Seyahat boyunca, çocukluk çağı kanserleri ilaçları için yaklaşık 160 milyon dolar bağış toplandı.