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Spor

Tamamen duygusal bir imza...

Milan'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cech Chelsea ile olan sözleşmesini 2013'e kadar uzattı...

21 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, kulübüyle olan sözleşmesini 2013 yılına kadar uzattı. AC Milan'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cech, böylelikle takımdaki geleceği ile ilgili hakkında yapılan spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.

Sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Öek kaleci, "Chelsea'de olmaktan gurur duyuyorum. Kalbimdeki Chelsea sevgisi çok büyük, bunu sağlayan da takım arkadaşlarımla birlikte muhteşem taraftarımız" dedi.  Chelsea'nin 2004'te 7 milyon pound karşılığında Fransız kulübü Rennes'den transfer ettiği 26 yaşındaki Cech, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 166 resmi maçın 90'ında kalesini gole kapamayı başardı.

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