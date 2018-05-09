TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı.

Muhalif partiler de sosyal medyadaki dalgayı yakalayıp TAMAM tweetleri attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra TAMAM tweetleri attı.

Muhalefet partileri ve adaylarının 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçim öncesi Twitter'da tek bir slogan altında kampanya yürütmüş oldu.

Reuters haber ajansı Twitter'daki kampanyayla ilgili haberinde "Türkiye'nin yakın tarihinin en popüler ve en ayrımcı siyasetçisi Erdoğan 15 yıldır iktidarda" dedi.

AFP haber ajansı da "Erdoğan'ın iktidar partisi sandıktan zaferle çıkacağından emin ama ülkede Erdoğan'ın destekçileri ile en az destekçileri kadar tutkuyla ona karşı çıkan muhalifler arasında büyük kutuplaşma var" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'TAMAM'ı seçim sloganı olarak belirlerken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da paylaşımda bulundu.

TAMAM'a karşı harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ve AKP'li siyasetçiler DEVAM kampanyası başlattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, TAMAM etiketine karşı "Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da DEVAM tweeti atanlardandı.

İYİ Partili siyasetçilerden bazıları da 'TAMAM' diyerek Twitter'da birbirlerine meydan okudu:

Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle: