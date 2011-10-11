Tamam mı devam mı?

T24 - A Milli Takım, gruptaki 10. ve son maçında bugün İstanbul'da Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. NTV'den naklen yayınlanacak maç saat 20:00'de başlayacak.



A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında bugün İstanbul'da Azerbaycan ile karşılaşacak.



Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Peter Rasmussen yönetecek. Rasmussen'in yardımcılıklarını Henrik Sonderby ve Niels Hoeg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lars Christoffersen.



Türkiye'nin mücadele ettiği A Grubu'nda bugün ayrıca Almanya-Belçika ve Kazakistan-Avusturya maçları oynanacak.



Bugünkü maçların sonunda Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak play-off'a kalacak takım Türkiye ya da Belçika olacak.



2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y P

1-Almanya 9 9 0 0 31 6 27

2-Belçika 9 4 3 2 20 12 15

3-Türkiye 9 4 2 3 12 11 14

4-Avusturya 9 3 2 4 16 17 11

5-Azerbaycan 9 2 1 6 10 25 7

6-Kazakistan 9 1 0 8 6 24 3



Azerbaycan ile 7'nci randevu



A Milli Futbol Takımı, bugün İstanbul'da Azerbaycan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçıyla birlikte 486. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 256'sı resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 485 maçta 174 galibiyet, 115 beraberlik alırken, 196 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 628 gol atarken, kalesinde ise 727 gol gördü.



Türkiye, son randevusunda, 7 Ekim Cuma günü Türk Telekom Arena'da karşılaştığı Almanya'ya 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3-1 yenilmişti.



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçında bugün karşılaşacak Türkiye ile Azerbaycan A milli takımları 7. kez birbirlerine rakip olacak.



İki ülke milli takımları arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.



Geride kalan 3'ü resmi, 3'ü özel 6 maçta toplam 8 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.



İki takım arasında yapılan son maçı Azerbaycan Bakü'de 1-0 kazanarak, büyük bir sürprize imza atmıştı.

Kadın ve çocuklara ücretsiz



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya milli maçından sonra bu akşam oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı için de kadın ve 16 yaş altı çocuklara ücretsiz yer ayırdı.



A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki son maçı olan Azerbaycan karşılaşması için kadın ve 16 yaş altı çocuklara doğu tribününden toplam 3 bin 270 bilet ayrıldı.



Kadın ve 16 yaş altı çocuklar biletlerini dün olduğu gibi bugün saat 11.00-17.00 arası açık olacak Biletix gişesinden alabilecek. Gişe, Türk Telekom Arena metro çıkışında yer alacak. Biletix gişesi, kontenjan dahilinde ayrılan 3 bin 270 bilet tükendiğinde kapanacak.



Türkiye-Azerbaycan milli maçını, kadınlar ile 01.01.1996 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek.



Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler davetiye niteliğindeki biletlerini, gişeden üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimliklerini göstererek alabilecek. Kadın ve 16 yaş altı çocuklar, turnikelerden, TC kimlik belgelerini ve davetiye niteliğindeki biletlerini göstererek girebilecek.



TT Arena'da 4'üncü maç



A Milli Futbol Takımı, bugünkü Azerbaycan maçını oynayacağı Türk Telekom Arena’da 4. kez sahaya çıkacak.



2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında Azerbaycan'ı ağırlayacak ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Arena'da yaptığı 3 maçtan 2'sini kazandı, 1'ini ise yitirdi.



Milliler, özel maçta Estonya'yı 3-0 mağlup ederken, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'ı 2-1 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti.



