“Tamam” eylemine polis müdahalesi; 8 gözaltı

İstanbul Avcılar'da, polis, "Tamam" pankartı ve dövizleri ile oturma eylemi yapan gruba müdahale ederek 8 kişi gözaltına aldı.

Sendika org'da yer alan alan habere göre, Emek ve Demokrasi Platformu'nun yapmak istediği "Tamam" yürüyüşüne polis izin vermedi. Polisin engellemesi üzerine grup, Deprem Anıtı önünde oturma eylemine başladı. Bir süre sonra oturma eylemi yapan gruba polis, müdahale etti. Polisin oturma eylemi yapan 8 kişiyi gözaltına alarak Avcılar Merkez Karakolu’na götürdüğü belirtildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısındaki “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada "TAMAM" hastagı açılmış yüzbinlerce paylaşım yapılmıştı.

Bugün de ODTÜ’de yıllardır geleneksel olarak kutlanan Bahar Şenlikleri’nin ilk gününde bir grup öğrenci Devrim Stadyumu’na “TAMAM” yazdı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Fen Edebiyat Fakültesi'ne "TAMAM" yazılı bir pankart astı.