Sözcü yazarı Can Ataklı, geçen hafta yazısında 'Örneğin İzmir'de AKP yine kazanamazsa Erdoğan'a istifa et diyebilecek misiniz' diye takıldığını ancak troller tarafından zeka, incelik ve gerçeklikten yoksun anormal bir saldırıya uğradığını savundu. Ataklı, AKP'nin bu dönemde çok hassaslaştığını öne sürerek, "Esprili de olsa önümüzdeki seçimlerde AKP'nin ciddi hasar alacağını söylemek bile hepsini çileden çıkarıyor" dedi.

"Çapsız cümlelere güleyim mi, ağlayayım mı"

Yerel seçim öncesi AKP'de kaybetme endişesi yaşandığını iddia eden Can Ataklı yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Şunu herkes çok iyi biliyor ki AKP bir koalisyon aslında ve bu koalisyonu bir arada tutan tek unsur Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Erdoğan'ı partiden çekin alın, AKP ikiye hatta üçe bölünecektir.

Bu ortamda yapılan bir seçimde CHP muhtemelen bugüne kadar aldığı oy ile birinci parti çıkacaktır.

Yani CHP oyu hiç değişmediği halde bu kez 'kazanan' olacaktır.

İşte bu durumla dalgamı geçmek için AKP'nin İzmir'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Muğla'da, Tekirdağ'da, Edirne'de hiç seçim kazanamamış olmasını dile getirerek 'Ne yani?' dedim ve 'Örneğin İzmir'de AKP yine kazanamazsa Erdoğan'a istifa et diyebilecek misiniz' diye takıldım.

Ardından anormal bir trol saldırısı geldi.

Zekadan, incelikten, gerçeklikten yoksun bir saldırı.

Çapsız cümlelere güleyim mi, yoksa bu seviyeye ağlayayımmı bilemedim.

Ancak şunu da fark ettim ki AKP çok hassaslaşmış.

Kendi anketçileri bile oy kaybını saklayamıyorlar.

Esprili de olsa önümüzdeki seçimlerde AKP'nin ciddi hasaralacağını söylemek bile hepsini çileden çıkarıyor.

Kaybetme endişesi hepsinin yüreğini sarmış bu kez.

Yoksa hiçbiri takipçim de olmayan bu trol sürüsünüüzerime niye salsınlar ki?"

Can Ataklı'nın "Tamam canım, Erdoğan İzmir’i kaybederse istifa etmeyiverir" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulkaşabilirsiniz