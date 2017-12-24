T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tam yetkili servis' ilanı verip vatandaşı dolandırdılar; polis, hırsızları ayağına çağırarak yakaladı

Servis yetkilisiyiz diyerek götürdükleri televizyonları internette sattılar

24 Aralık 2017 10:41

İstanbul’da, internete ‘tam yetkili servis’ ilanı verip ‘0 850 888 0 831’ numaralı telefondan kendilerini arayan vatandaşların evine giden, aldıkları televizyonu internetten satan 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı. İstanbul Güven Timleri, dolandırıcıları arayarak, “Televizyonumuz bozuldu, tamir için gelir misiniz?” dedi. Polisin ayağına giden hırsızlar yakalandı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Şişli’de, 4 gün arayla 4 vatandaş, “Evimize çağırdığımız yetkili servis çalışanları televizyonumuzu söküp götürdü ve geri getirmiyor” diyerek polise şikâyet başvurusunda bulundu.Gelen ihbarın ardından, İstanbul Güven Timleri, şikâyetçi olan vatandaşların hepsinin ‘0 850 888 0 831’ numaralı telefonu aradığını tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemelerde, bu telefon numarasının başka birinin cep telefonuna yönlendirildiği belirlendi. ‘Yetkili servis’ yalanıyla vatandaşların evine giren dolandırıcılık çetesinin ilk sırada çıkmak için internette ‘tam yetkili servis’ ilanı verdikleri de saptandı.

Aynı yöntemle suç üstü yapıldı

İstanbul Güven Timleri, vatandaşların şikâyetçi olduğu servis telefon numarasından aynı kişileri arayarak, “Televizyonumuz bozuldu, tamir için gelir misiniz?” diyerek kendilerini Şişli’de bir adrese çağırdı. Servis çantalarıyla polisin verdiği adrese gelen Berkhan Ö. ve Volkan A., suçüstü yakalandı. Servis dolandırıcılarının, vatandaşların evlerinden aldıkları televizyonları da internet üzerinden sattıkları tespit edildi. 2 dolandırıcı, polisteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

internettam yetkili servisilanhaberdolandırıcıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24