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Tam puan alanlar gözaltında

KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili 9 ilde yapılan operasyonlarda 72 kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili 9 ilde yapılan operasyonlarda 72 kişi gözaltına alındı.


KPSS'deki kopya iddilarıyla ilgili ÖSYM'de süren aramaların ardından bugün gözaltı dalgası yaşandı.


Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ın sabah saatlerindeki talimatıyla 8 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldı. Ankara, Bursa, Konya, Adana, Elazığ, Karaman, Sakarya ve Bolu’da 72 kişi gözaltına alındı. Elazığ'da gözaltına alınanların sayısının 4 olduğu bildirildi.


Gözaltına alınanlar arasında sınav merkezi yöneticileri, öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ve KPSS sınavında tam puan alanlar bulunuyor.


Bu kişilere ait olduğu bildirilen çok sayıda bilgisayar ve dokümana da el konulduğu bildirildi.


23 kişinin öğle saatlerinde Ankara’ya getirilmesi bekleniyor. Polis sorgusunun ardından 72 kişi adliyeye sevk edilecek.



Adana'da öğretmen adayına gözaltı


Adana'da da bir öğretmen adayı gözaltına alındı.


Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Umut Kemal U. gözaltına alındı. Beden eğitimi ve spor yüksekokulundan mezun olan Umut Kemal U'nun, öğretmenlik için KPSS'ye girdiği belirlendi.


Zanlının daha önce de beden eğitimi öğretmeni olmak için sınava girdiği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.


Emniyet yetkilileri, soruşturmanın ''suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' iddiasıyla yapıldığını ifade etti.

 

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