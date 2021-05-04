Tam kapanmanın ardından kademeli açılma nasıl olacak?

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın ardından nasıl bir yol izleneceği konuşulmaya başlandı. Bu çerçevede önce okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılışı var. Kafe ve restoranların ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.

Önce okullar, sonra esnaf, üçüncü aşamada kafe ve restoranlar

Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor. Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin

Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz. Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.