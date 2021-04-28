Tam kapanma öncesi İstanbul'dan "göç" başladı!

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında alınan "tam kapanma" kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenler yola çıktı. İstanbul'da öğlen saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yollara düştü. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor.

İstanbul'da normalde öğle saatlerinde yüzde 30 - 40 civarında olurdu. Ancak trafik yüzde 72'ye çıkmış durumda. Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun.

Bolu Dağı'nda araç trafiği

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.



29 Nisan Perşembe günü başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı.