Tam kapanma kararı zincir market hisselerinde yükselişe yol açtı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası tam kapanma ilan edilmesinin ardından Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde gıda perakendecisi şirketlerin hisseleri hızlı yükselişle başladı. BIST100 endeksi güne 0,62 artışla başlarken gıda ve perakende endekslerinde yükseliş yüzde 3'ü buldu.

Bloomberg'in haberine göre açılışta BİM yüzde 3,5; Şok yüzde 3,4 olurken, Migros hisseleri yüzde 2,8 yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Uygulamaya göre zincir marketler haftanın 6 günü açık olacak, pazar günleri ise kapalı kalacak.