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Dünya

TAM GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ  ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 09:12

-TAM GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ  ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - 21. yüzyılın 7'nci tam güneş tutulmasının, Güney Pasifik'i 11 bin kilometre uzunluğunda dar bir hat boyunca katederek Arjantin'in güney kesiminde sona erdiği bildirildi. Ay'ın gölgesinin, Tonga'nın yaklaşık 700 kilometre güneydoğusunda Pasifik okyanusunda TSİ 21.15'de yerleşim yeri olmayan bir bölgeye düşmesiyle başlayan tam güneş tutulması, daha sonra Fransız Polinezyası ve ardından Paskalya Adası'nı karanlığa gömdükten sonra Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde TSİ 23.52'de sona erdi. Güneş tutulmasını Fransız Polinezyası'nda, aralarında "Avatar" filminin yönetmeni James Cameron gibi tanınmış kişilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin meraklı izledi. Bir sonraki tam güneş tutulması 13 Kasım 2012'de gerçekleşecek.

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