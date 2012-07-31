Tam Gün Yasası'nın SGK'ya maliyeti 450 milyon lira

Anayasa Mahkemesi’nin veto ettiği ve hükümete yeniden düzenleme yapması için 6 ay süre verdiği Tam Gün Yasası’nın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 450 milyon liraya mal olduğu ortaya çıktı.

Hüürriyet'in haberine göre, Tam Gün Yasası nedeniyle “hastane veya muayenehane” tercihi yapmak zorunda kalan hocaların hastanelerde öğleden sonra özel muayene yapmalarını ortadan kaldıran yasa, Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura çıkardı. Devlet hasteneleri, hocaların özel muayeneden döner sermayeye kalan önemli paydan mahrum kalınca, SGK 450 milyon liralık ek ödenek göndermek zorunda kaldı.

Yetkililer, “Çünkü, hocalar hastanelerde öğleden sonra özel hasta muayene ederken, vatandaşın yaptığı ödemenin yüzde 50’ye yakını hastanelere kalıyordu. Tam Gün Yasası çıkartılınca profesörlerin elinden bu imkan alındı. Böyle olunca hastanelerin döner sermayeden elde ettiği bu gelir kaybını SGK ödemek zorunda kaldı” dediler. SGK, beklenmedik bir kalemi bilançosuna koymak zorunda kaldı.

İlaç ve tedavi giderleri

Edinilen bilgiye göre SGK, sigortalıların tedavi ve ilaç giderlerinde yıllık hesabını tutturmaya çalışıyor. İlk 5 aylık rakamlar, bütçeyi tutturma konusunda umut verdi. İlaç kullanımındaki artış, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. SGK verilerine göre, toplam tedavi ve ilaç giderleri geçen yıl 36 milyar 6 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 5 ayında ise bu rakam yaklaşık 18 milyar lira oldu.

Bu yılın bütçesinde 43 milyar lira olarak öngörüldü, ancak kurum tedavi ve ilaç giderlerinin yıl sonunda 50 milyar lirayı bulmasını bekliyor.İlaç tüketiminde son dönemde yaşanan patlama, SGK’yı yeni önlemler almaya itti. 2012 yılının ilk 5 ayında ilaç giderleri 5 milyar 9 milyon lira öngörülüyordu, ancak 5 milyar 8 milyon lira gerçekleşti. İlaç tüketiminde cüzi bile olsa gerileme kaydedildi. 2012 bütçesinde 14 milyar 9 milyon lira öngörülüyor. Ancak kurum, ilaç giderlerinin yıl sonunda 14 milyar 8 milyon lira olarak gerçekleşeğini tahmin ediyor.