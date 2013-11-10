Tam Gün Yasa Tasarısı’nda formül bulundu

Tam Gün Yasa Tasarısı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin son dakikada ertelenmesine yol açan krizi çözecek formül bulundu. Buna göre, mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün kapsamından çıkarılacak

Tam Gün Yasa Tasarısı’yla ilgili yaşanan krizde çözümü getirecek formül olgunlaştı. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelerek tasarıya son şeklini verecek.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre, üzerinde büyük oranda uzlaşılan formül, tıp ve diş hekimliği öğretim üyeleriyle mimar, mühendis ve hukuk kökenlik diğer öğretim üyelerinin ayrılmasını öngörüyor. Bu doğrultuda tıp ve diş hekimliği öğretim üyeleri ile mühendis ve hukuk kökenli diğer öğretim üyelerini aynı kefeye koyan, “öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar” ibaresi tasarıdan çıkarılacak. Böylece mimar, mühendis ve hukuk kökenli öğretim üyeleri tam gün kapsamı dışında kalarak ofis ve bürolarında çalışmalarını sürdürebilecek. Kulislerde YÖK’ün bu formüle karşı çıktığı diğer öğretim üyelerinin de tam güne tabi olması gerektiği yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal etme olasılığı nedeniyle YÖK’ün bu itirazının kabul görmediği bildirildi.

Saatler de değişti

Krizin çözüm sürecinde tasarıya, tıp ve diş hekimi öğretim üyeleri için sürpriz yeni haklar eklendi. Bunlardan ilk mesai saatinin öne çekilmesi oldu. Tasarıda yer alan, ancak “mesai saati dışında” özel ve vakıf hastanelerinde çalışma şartı, “saat 14.00” olarak değiştirildi. Böylece tam güne tabi öğretim üyeleri saat 17.30 yerine saat 14.00’de özel ve vakıf üniversitelerde çalışmaya gidebilecek.

Yüzde 5 kota kalktı

Tasarıda özel ve vakıf hastanelerinde çalışmak için getirilen, “Tıp ve dış hekimliği fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve doçentler, ilgili fakültelerin aynı kadrolardaki öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ini geçmeme” koşulu da değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki tüm öğretim üyeleri herhangi bir kısıtlama olmadan özel ve vakıf hastanelerinde çalışabilecek.,

Tasarıda yapılacak değişikliklerden bir diğeri de özel sağlık liselerine sınırlama getirilmesi konusu oldu. Özel sağlık liselerinde yaşanan patlama sonrasında mezun öğrenci sayısının 300 bine ulaşacağını hesaplayan Sağlık Bakanlığı, bu mezun öğrencilerin atanmasında sıkıntı yaşanmaması için sözkonusu liselere sınır getirecek. Düzenlemeye göre, özel sağlık liseleri bundan böyle hemşire, ebe, sağlık teknisyeni yetiştiremeyecek. Bu okullardan mezun olanlar, “yardımcı hemşire, yardımcı ebe, yardımcı sağlık teknisyeni” sıfatıyla çalışabilecek.

Önergelerle değişecek

Tam Gün Tasarısı’na ilişkin ilgili birimler haftaya son toplantısını yaparak nihai kararı verecek. Gerçekleştirilecek değişiklikler, TBMM Genel Kurulu’nda önergelerle hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milliyet’e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tıp ve dış hekimliği dışında onları dışarıda tutarak düzenleme yapacağız. Belli bir noktaya geldik. YÖK mevcut düzenlemenin devamını istiyor, diğer öğretim üyelerinin de tam gün çalışmasını istiyor.

Ben doktor ve dişhekimleri ile ilgili düzenleme yapacağım diğer kısmı beni ilgilendirmiyor. Hukukçunun bürosundan banane, onu YÖK düşünsün. YÖK o kanunun nasıl uygulayacağını bilir, bilerler. Ben hekimleri düzenleyeceğim, ben onlara atıf yapmadan düzenlemeyi getireceğim” diye konuştu.