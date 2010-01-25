'Tam gün' sonrası doktor maaşları

T24 - Üniversite ve sağlık çalışanlarının tam gün çalışmasını öngören yasanın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte, tartışmalara neden olan hekimlerin maaşları da belli oldu.





Hekimlere, hem muayenehane hem de kamu hastanesinde ikili çalışma sistemini ortadan kaldıran yasa ile birlikte hekimlerin maaşlarına ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. Kamu, üniversite ve askeri hastanelerde görev yapan hekimlerin aylık maaşlarına artış getiren yasa, aynı zamanda hekimlerin emekli maaşlarının da yükselmesine olanak tanıyor.



Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bazı sağlık çalışanlarının mevcut durumu ve Tam Gün Yasası'nın uygulamaya girmesiyle birlikte alacakları aylık tavan gelir durumu şöyle: ''Buna göre, mevcut sistemde bir klinik şefinin bin 930 lira olan sabit aylığı, Tam Gün Yasası uygulamaya girdiğinde sabit ek ödemeyle birlikte 3 bin 448 liraya, bin 423 lira olan emekli maaşı 2 bin 856 liraya yükseliyor. Mevcut sistemde tavan olarak toplam 10 bin 55 lira aylık gelire ulaşabilen klinik şefi, Tam Gün'le birlikte bu rakamı 12 bin 870 liraya yükseltebilecek.



Aylık sabit maaşı bin 765 lira olan uzman tabibin ücreti, yeni sistemde sabit ek ödemeyle birlikte 3 bin liraya, bin 423 lira olan emekli maaşı da 2 bin 594 liraya yükseliyor. Mevcut sistemde tavan ücreti de 7 bin 907 liradan, yeni uygulamanın getirdiği ek ödeme ve nöbet artışlarıyla birlikte 10 bin 215 liraya ulaşabilecek.



Pratisyen hekimlerin mevcut sistemde bin 540 lira olan sabit maaşları, yeni sistemde sabit ek ödemeyle birlikte 2 bin 206 liraya, bin 423 lira olan emekli maaşları ise 2 bin 52 liraya yükseliyor. Pratisyen hekimler, mevcut sistemde tavan ücreti olarak 5 bin 662 lira gelir elde edebilerken yeni sistemde bu rakam 7 bin 150 liraya kadar ulaşabilecek.''