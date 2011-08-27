Tam Gün gizlice geldi





T24 - Hükümet, daha önce iptal edilen "Tam gün" uygulamasını sürpriz bir şekilde Adalet Bakanlığı’na ilişkin bir kararnameye koyarak yeniden başlattı. Artık muayenehanesi bulunan öğretim üyeleri, kendi üniversitelerinde hasta bakamayacak, ameliyat yapamayacak.







Adalet Bakanlığı’nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) şeklinde hazırladığı ikinci yargı paketinde, doktorlara Tam Gün sürprizi geldi.Hükümet, KHK ile üniversite öğretim üyeleri yönünden iptal edilen Tam Gün Yasası’nı yeniden düzenledi. KHK’yla Devlet Memurları Kanunu’na muayenehane yasağı getirildi ve “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz, vakıf üniversitesinde çalışamaz” denildi.





İşte yeni düzenleme





Tam Gün Yasası’nı çıkarırken Hükümet, kamu ve üniversitelerde çalışan tüm doktorların muayenehane açmasını yasaklamıştı. Anayasa Mahkemesi ise üniversitelerde görevli doktorların muayenehane açabileceğine hükmetmişti. Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı, öğretim üyesi doktorların döner sermayeden yararlanamayacağını düzenlemişti. Bu yönetmelik ise Danıştay’dan dönmüştü. KHK ile tıp fakültelerindeki doktorların sadece derslere girip, hastanelerde yönetsel ya da tıbbi aktif bir görev almaması, döner sermayeden yararlanmaması şartıyla muayenehanelerinde çalışabileceği düzenlemesi yapıldı. KHK’ya göre kamu veya üniversitede görevli hiçbir memur ya da sağlık görevlisi, muayenehane, işyeri açamayacak, buralarda çalışamayacak. GATA’daki öğretim elamanı doktorlar da yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetinde bulunmak için Genelkurmay’ın izniyle mesai saati dışında mesleki faaliyette bulunabilecek. KHK’da yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

Adli tatil 2004’te 35 güne indirilen adli tatil 20 Temmuz - 31 Ağustos olarak düzenlendi. Uyuşmazlık Mahkemesi ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de aynı sürede adli tatile girecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 35 günlük izni 40 güne çıkarıldı.





Tutukluya cenaze izni Tutuklu ve hükümlülere, ikinci derece dahil kayın hısımlarından birinin, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader veya baldızın ölümü halinde de dış güvenlik refakatinde 2 gün cenazeye katılma izni verilecek.





Cezaevi ziyareti Cezaevlerine ziyaretçi kabulüne de esneklik getirildi.. Kaynana da cezaevindeki gelinini ziyaret edebilecek. Kurum, kurul, kuruluşlar, resmi veya özel ayrımı yapılmaksızın gerçek kişiler bireysel ya da heyet halinde Adalet Bakanlığı’nın izni ile hükümlü-tutukluları ziyaret edebilecekler. Basın mensuplarına da bu hüküm uygulanacak.





İnsan Hakları Daire Başkanlığı Hâkim ve savcıların uygulamalarının insan haklarına uygun olup olmadığını ve AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını izleyecek.





Yeni üyelere başkanlık yolu Danıştay ve Yargıtay Başkanı seçilmek için zorunlu olan 8 yıllık üyelik süresi 4 yıla indi. Yeni seçilen üyelere kısa sürede başkanlık yolu açıldı. Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçmek isteyenlerin 35 yaş koşulu da 45’e çıkarıldı.

