Tam donanımlı servisler geliyor

T24 - Eğitim yılının başlayacağı 19 Eylül sabahı, İstanbul'da 12 bin, Ankara'da 5 bin 500, İzmir'de 2 bin 500 ve Bursa'da 2 bin 250 okul servis aracının yollarda olacağı, trafikte yoğunluğun azaltılması için vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği bildirildi.





Yeni servis araçlarının dört bir yanını gösteren kamera sistemleri var. Araç acil çıkışları, 3 noktalı emniyet kemerleri, sürücü kontrolünde kapı sistemler var. 2 yıl içinde eski servis araçları donanımlı hale getirilecek.



Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın, öğrenci servis araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırdıklarını, eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyledi.



19 Eylül Pazartesi sabahından itibaren yaklaşık 2 bin 250 aracın öğrenci taşımaya başlayacaklarını belirten Aydın, araçlarının istenen her belgeye sahip olduğunu bildirdi.



Velilerin düşük fiyatlara taşıyan korsan araçlara itibar etmemesini isteyen Aydın, “Çocuklarının nasıl taşındığını bilmedikleri araçlardan uzak dursunlar. Üzücü sonuçlarla karşılaşılmaması için güvenli taşımaya yönelmelerini istiyoruz” dedi.

İstanbul'da 12 bin araç...



İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise 19 Eylül sabahında İstanbul yollarında 12 bin servis aracının öğrenci taşıyacağını kaydetti.



Geçen yıl günde toplam 178 bin öğrenci taşındıklarını belirten Öztürk, bu yıl da yaklaşık 180 bin öğrencinin günlük servis araçlarına bineceğini anlattı.



Yeni dönemde daha güvenli, teçhizatlı araçlarla hizmet verileceğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:



“Dört bir yanını gösteren kamera sistemleri var. Araç acil çıkışları, 3 noktalı emniyet kemerleri, sürücü kontrolünde kapı sistemler var. Hem hareket esnasında hem de durunca sürücü her yerini görebiliyor. Park sırasında ve kalkış anında istenmedik olaylar yaşanabiliyordu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 Temmuz 2011'dan itibaren üretilen okul taşıtlarında bu sistemleri zorunlu tuttu. 2 yıl içinde eski araçlar, bu şekilde donanımlı hale getirilecek.”

Rehber öğrenci ücreti 35 liradan gazla ödemeyin



Öztürk, ailelerden okul servis aracı nitelikleri taşıyan servis aracına çocuklarını teslim etmelerini isteyerek, “Taşıtları okul aracı olsun. Korsana 10-20 lira ucuz diye vermesin. Bu araçlarda kapasitelerinin çok üzerinde çocuk taşınıyor. Şikayet olunca bizim telefonlarımız 24 saat açık. Belediyeyi de arayabilirler” dedi.



Araçlarda rehber personel çalıştırmak durumunda olduklarını belirten Öztürk, “İlkokul çağındaki çocuklar için belediye ek ücret alınabileceğini komisyonlara bıraktı. Üyelerimizin en fazla 35 lira almasını uygun bulduk. Her öğrenci ayda 35 lira rehber öğretmen ücreti ödeyecek. 100-150 lira isteyenler olduğunu duyduk. Kesinlikle ödenmesin. Ailelerimiz, bize ve belediyelere şikayet edebilirler” diye konuştu.

Pazartesi trafikte yoğunluk yaratmayın



Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, belgeli olarak 5 bin 500 aracın 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren öğrenci taşıyacağını bildirdi.



Personel taşımacılığı yapanlarla birlikte sayının yollardaki araç sayısının daha fazla olacağını dile getiren Elmadağlı, “Okullar kapandığında 2 bin 500 civarında aracımız boşta kaldı. Şimdi okulla birlikte yollarda olacaklar. Velilerimizden araçların Ankara için C plakalı olması, okul taşıtı şartlarını taşımasına dikkat etmesini istiyoruz. Emniyet kemeri ve camlarını veliler kontrol etsinler. Korsan servis araçlarına çocuklarını vermesinler. Özellikle birebir anlaşma yapmalarını istiyoruz. Çocuğunu kim taşıyorsa onunla sözleşme yapsınlar” dedi.



İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Hasan Basri Bostancı ise İzmir'de 2 bin 500 aracın öğrenci taşıyacağını söyledi.



Türk milletinden duyarlı olmalarını isteyen Bostancı, şunları kaydetti:



“İlk günler toplu taşıma araçlarını tercih etsinler ki ilk günün kargaşası ve stresi azalsın. Trafikteki yoğunluğu ancak bu şekilde azaltabiliriz. Pazartesi günleri toplu taşıma araçlarının daha fazla tercih edilmesi çocukların okullarına daha güvenli ulaşmalarını sağlayacaktır. Araçlarımızın bakımlarını yaptırdık, belgelerimizi aldık. Eğitim ve öğretime dönemine hazırız.”