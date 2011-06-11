-TAM AY TUTULMASI GELECEK HAFTA LOS ANGELES (A.A) - 11.06.2011 - Bu yılın ilk tam ay tutulması gelecek hafta olacak ve tutulma olağan dışı şekilde uzun sürecek. Hava durumunun izin vermesi halinde tam ay tutulması çarşamba günü ABD ve Kanada haricinde, dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek. Dünya'nın gölgesinin ayın önünü kapatması, 1 saat 40 dakika sürecek. Bu gökyüzü manzarası, başlangıcından bitimine kadar Doğu Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Avustralya'nın batısında görülebilecek. Uzun süreli tam ay tutulması, en son Temmuz 2000'de olmuştu ve 1 saat 47 dakika sürmüştü. Güneş tutulmalarından farklı olarak ay tutulmaları, çıplak gözle güvenle izlenebiliyor.