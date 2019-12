Talu: Bedelsiz komedi

T24 - Yazar Umur Talu, referanduma gidilmesi tartışılan CHP'nin 'askerlik' tasarısını köşesinde yazdı. "İktidar yıllardır bedelli askerlik konusunu "havuç" gibi kullanıyor" diyen Talu, bu tartışmaların CHP'yi "ıkına sıkına demokratlaştırdığını" AKP'yi de "muhafazakârlaştırdığını" söyledi.



Talu'nun Habertürk gazetesinde "Bedelsiz Komedi" başlığı ile yayımlanan (18 Mart 2011) yazısı şöyle:



İktidarın atıp tuttuğunu şimdi CHP kaptı; iyi yaptı. Herkesin iki yüzü çıksın.

“Bedelli ve kısa askerlik” üstüne siyasi tartışma hem acı, hem gülünç.

İnsanları “bit gibi” görenlerin de, kendi yakınlarına sağlanan imtiyazları başka çocuklara çok görenlerin de, askeri, askerliği bunca zaman tabu saymış olanların da cilasını bir öteki kazısın bakalım!



***



Çünkü şöyle bir şey:

İktidar yıllardır bu konuyu “havuç” gibi kullanıyor.

İnsanlar tavşan ya!

Gün geliyor, yapacakmış gibi iştahla bandırıyor ve bir kez daha kandırıyor. Şimdi de referandum diyor. Sanki bu süreleri, ayrımları, imtiyazları, yükleri referandumla halk belirledi!

O zaman nükleer santrali de referanduma koyverin. Hepimizin, çocukların, torunların, onların torunlarının kaderi ve hayatı değil mi!

Genelkurmay, sanki onca erat “cephedeymiş” gibi, “Erlere hizmetçilik yapanlar hakkında hapis” olduğu halde on binlerce asker “keyfe hizmet” etmiyormuş gibi, “ asker açığı”ndan bahsediyor.

CHP ve MHP bugüne kadar, hükümet havucu her rendeleyip oya tahvil etmek istediğinde bu düzenlemeye karşı çıkmış… Askerliği, orduyu kör gözüm kutsamış.

Karşı çıkanlar imtiyazdan bahsediyor; sanki sistem eşitlik ve imtiyazsızlık üstüne kuruluymuş gibi.

Yurtiçinde çalışan oğlu “yurtdışı bedelli” yapmış bir başbakan, bu konu açıldı mı sıkılmıyor… Torpil, kayırma, raporlu ayrımcılıklarına batmış siyasiler, muvazzaf ya da emekli askerler, servet sahipleri yokmuş, sistem zaten yoksul çocukların hayatına abanmamış gibi “eşitlik ve adalet”ten bahsediyor hepsi.



***



CHP ister ortaya attı, ister kafadan attı… Ama iyi yaptı!

CHP ıkına sıkına demokratlaşırken, AKP mecburen aynen muhafazakârlaşıyor bu meselede!

Lakin, tartışacak ne vakit var, ne bu sistemi tepeden tırnağa düşünecek köklü bir niyet.

Artık kimse mevzuları demlemiyor; “sallama” yetiyor.

Oysa sadece yaşı geçmekte olan, hayatını çoktan kurmaya çalışan on binlerce “bedelli” bekleyen değil; dört tarafın tüm yoksul çocuklarının da askerlikte hakkaniyete, adalete, kendilerine bağlanmış hayatlardan, işsizliklerinden ve yoksulluklarından dahi çok uzun süre kopmamaya ihtiyacı var.

Hükümet, muhalefet, Genelkurmay…

Hem “yurtdışı”ndan “bedel” alıp kasaya koyacak, birkaç haftada askerlik yaptıracak, çoluk çocuğu oralara yığacaksınız…

Hem de buraya dönüp bu paralı düzen hiç yokmuş gibi davranacaksınız.

Hem Anayasa’da devletin görevi, insanların temel hakkı denen nice mesele “bedelli” olacak; hem de “vatandaşın görevi” denene sığınıp gençleri “hizletler”de bedavadan tepe tepe kullanacaksınız.



***



CHP belki de şunu demek istedi hakikaten:

Bu “askerlik” sistemi çürüdü!

Fakat problem şu:

Milli Eğitim sistemini tartışacaksanız, sadece çocuklara kaç saat ders yaptırılacağını, ne kadar harç alınacağını filan konuşmazsınız…

Tepeden tırnağa çürümüşlükle uğraşırsınız!