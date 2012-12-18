T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatlıses davasında savcı 58 yıl hapis istedi

Tatlıses'e silahlı saldırı davasında savci mütalaasını açıkladı, Abdullah Uçmak'ın 58 yıla kadar hapsini istedi

18 Aralık 2012 15:26

İbrahim Tatlıses ile asistanı Buket Çakıcı’nın, Maslak’ta uğradıkları silahlı saldırıya ilişkin davada savcı mütaalasını açıkladı. Abdullah Uçmak'ın 58 yıla kadar hapsini istedi. 

İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı'nın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada  Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Atıcı, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Uçmak’ın 'örgüt lideri olmak' , 'adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından' 30 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Abdullah Uçmak’ın da arasında yer aldığı 7 tutuklu sanık ile serbest sanık katıldı. Tatlıses ile Buket Çakıcı ise duruşmaya katılmadı.

ETİKETLER

ibrahim tatlısesdavasavcımütaalahapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24