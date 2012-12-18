Tatlıses davasında savcı 58 yıl hapis istedi

İbrahim Tatlıses ile asistanı Buket Çakıcı’nın, Maslak’ta uğradıkları silahlı saldırıya ilişkin davada savcı mütaalasını açıkladı. Abdullah Uçmak'ın 58 yıla kadar hapsini istedi.

İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı'nın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Atıcı, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Uçmak’ın 'örgüt lideri olmak' , 'adam öldürmeye teşebbüse azmettirmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından' 30 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Abdullah Uçmak’ın da arasında yer aldığı 7 tutuklu sanık ile serbest sanık katıldı. Tatlıses ile Buket Çakıcı ise duruşmaya katılmadı.