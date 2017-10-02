Talisca'yla kavga ettiği iddiasına Caner'den yanıt: Ne kamçısı yahu?

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonu Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi.

Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Talisca'nın kendisine kamçıyla vurduğu iddiasında bulunması üzerine Caner, "Ne kamçısı ya... Kavga olabilir, boşver. Ama abartmasınlar, oldu bitti. Böyle yapmayalım lütfen" yanıtını verdi.

Beyaz Futbol programının yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, canlı yayında, "Caner, Talisca'ya Türkçe küfretmiş. Talisca uçan tekmeyle Caner'in böğrüne vurmuş. Talisca daha sonra kamçı ile vurmaya kalkmış. Soyunma odasında Babel'le Tolgay da tartışmış. Beşiktaş'ın efendi çocukları birbirlerine girmiş" diyerek siyah-beyazlı futbolcuların kavga ettiğini ileri sürdü.

"Abi bunlar delirdi mi?"

Programın yorumcularından Sinan Engin'e 'WhatsApp' yoluyla ulaşan kavganın muhataplarından Caner, "Abi bunlar delirdi mi ya? Ne kamçısı. Tartışma oldu bitti. Şaka gibiler ya... Kavga olabilir, boşver. Ama abartmasınlar, oldu bitti. Ne kamçısı ya... Böyle yapmayalım lütfen" mesajını gönderdi.

Sinan Engin ise konuya ilişkin "Caner ve Talisca takımın daha iyi olması için kavga etmiştir" yorumunu yaptı.