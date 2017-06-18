T24 LogoT24 Logo
Spor

Talisca'ya 'rest' zammı

Siyah-beyazlı kulüpte aldığı maaştan memnun olmayan 23 yaşındaki Brezilyalı'ya Fikret Orman'ın talimatıyla zam yapıldı

18 Haziran 2017 16:59

Beşiktaş, Benfica'dan kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzattığı Anderson Talisca'nın maaşına zam yapma kararı aldı.

Sporx'te yer alan habere göre, geçen sezon Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak gelen ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu maaşını beğenmemiş ve yönetime bu maaşla oynamayacağını iletmişti. Oyuncunun restini gören Başkan Fikret Orman, Brezilyalı'nın yıllık 1.6 milyon Euro olan maaşını yaklaşık 2 milyon Euro dolaylarına yükseltme kararı aldı.

Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın zam kararının ardından, adı Manchester United'a transfer olacağı yönünde söylentilere karışan oyuncunun menajeri salı günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle masaya oturma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin anlaşmaya varılamaması halinde oyuncuyu elinden kaçırmamak için rakamı yükseltmesi bekleniyor.

Talisca, geçen sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek taraftarın beğenisini kazandı.

ETİKETLER

Anderson TaliscaBeşiktaşManchester UnitedSüper LigPremier LigtransferJose MourinhoFikret Ormanzam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24