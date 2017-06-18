Talisca'ya 'rest' zammı

Beşiktaş, Benfica'dan kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzattığı Anderson Talisca'nın maaşına zam yapma kararı aldı.

Sporx'te yer alan habere göre, geçen sezon Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak gelen ve performansıyla taraftarın beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu maaşını beğenmemiş ve yönetime bu maaşla oynamayacağını iletmişti. Oyuncunun restini gören Başkan Fikret Orman, Brezilyalı'nın yıllık 1.6 milyon Euro olan maaşını yaklaşık 2 milyon Euro dolaylarına yükseltme kararı aldı.

Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın zam kararının ardından, adı Manchester United'a transfer olacağı yönünde söylentilere karışan oyuncunun menajeri salı günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle masaya oturma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin anlaşmaya varılamaması halinde oyuncuyu elinden kaçırmamak için rakamı yükseltmesi bekleniyor.

Talisca, geçen sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek taraftarın beğenisini kazandı.