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Spor

Talisca'ya Liverpool kancası

Talisca'yı Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor

27 Şubat 2017 13:30

Beşiktaş formasıyla başarılı bir grafik çizen Anderson Talisca, Avrupa kulüplerince de yakından takip ediliyor.

Benfica’daki döneminden bu yana Avrupa’nın en fazla gelecek vaat eden futbolcularından biri olan Brezilyalı yıldız bu sezon da scoutların listesine girdi. 

Premier Lig’in dev takımlarından Liverpool, 22 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kulüp scoutlarının, Talisca’nın maçlarını sürekli takip ettiği ifade edildi.

Sezon başında Beşiktaş’la 2 yıllık kiralık sözleşme imzalayan yetenekli oyuncu için transfer raporu tutulduğu da aktarıldı.
 
Anderson Talisca’nın özel sözleşmesinde Beşiktaş lehine 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah-beyazlılar 2017-18 sezonu sonunda bu hakkı kullanmaz veya farklı bir bedel karşılığında Benfica ile anlaşamazsa Brezilyalı futbolcu Portekiz kulübüne geri dönmek zorunda kalacak.

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