Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı

Portekiz'in Benfica kulübü, 2 yıldır Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Benfica'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 2019'da bitecek olan sözleşmenin 2020 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer, Twitter'dan yaptığı açıklamada; Portekiz kulübünün, sözleşmeyi opsiyon kullanarak uzattığını ve bu konuda Talisca'nın onayı alınmadıysa mevzunun FIFA'ya taşınabileceğini yazdı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa'nın Monaco takımı da ilgileniyordu.

24 yaşındaki Talisca, bu sezon Beşiktaş'la çıktığı 33 maçta 14 gol kaydetti.