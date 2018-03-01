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Spor

Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı

Portekiz kulübü, Brezilyalı futbolcuyu kolay kolay bırakacağa benzemiyor

01 Mart 2018 14:50

Portekiz'in Benfica kulübü, 2 yıldır Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Benfica'nın internet sitesinden yapılan açıklamada 2019'da bitecek olan sözleşmenin 2020 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Beşiktaş muhabiri Fırat Günayer, Twitter'dan yaptığı açıklamada; Portekiz kulübünün, sözleşmeyi opsiyon kullanarak uzattığını ve bu konuda Talisca'nın onayı alınmadıysa mevzunun FIFA'ya taşınabileceğini yazdı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa'nın Monaco takımı da ilgileniyordu.

24 yaşındaki Talisca, bu sezon Beşiktaş'la çıktığı 33 maçta 14 gol kaydetti.

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