Talisca'nın opsiyonu yarın sona eriyor; Beşiktaş 21 milyon Euro ödeyecek mi?

Beşiktaş, Anderson Talisca’nın bonservisini Benfica’dan satın alma konusunda son kozunu oynadı. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızdan sonra menajerine de özel ödeme yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş’ın, 2 yıllık kiralık sözleşmesini tamamlayan Anderson Talisca’nın bonservisini 21 milyon Euro ödeyerek Benfica’dan satın alma opsiyonu yarın sona eriyor. Başkan Fikret Orman son iki güne girilirken tüm kozlarını oynarken, Talisca’ya ekstra bonus vermeyi düşünen siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncunun menajerine de ödeme yapmayı göze aldığı belirlendi.



Anderson Talisca’yı 21 milyon Euro'ya renklerine bağlayarak çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan siyah-beyazlılar buradan elde etmeyi düşündüğü tüm geliri transfere ayıracak.



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmış olsaydı, Talisca’nın bonservisini hemen satın alarak belirsizliği ortadan kaldıracaktı. Ancak siyah-beyazlı yönetim yine de şansını sonuna kadar zorlayacak. Brezilyalı oyuncu ve menajerinin kabul etmesi halinde satın alma opsiyonunu kullanacak olan yönetim toplamda 10 milyon Euro'ya yakın kâr elde etmenin hesaplarını yapıyor.



Siyah-beyazlılar gerekli anlaşmaların sağlanamaması durumunda ise Talisca defterini tamamen kapatmak zorunda kalacak. Yönetim kurulu yapılacak transferler için gerekli olan bütçeyi takımdan bir oyuncuyu göndererek oluşturmaya çalışacak.